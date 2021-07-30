Укрзализныця назначила четыре дополнительных поезда на курорты

Укрзализныця назначила дополнительные поезда. Фото: Укринформ

Укрзалізниця призначила чотири додаткових поїзди в "курортних" напрямках - в Одесу і Запоріжжя.

Призначено поїзд № 258/257 Львів - Одеса, який буде відправлятися зі Львова з 30 липня по 10 вересня по парних числах о 17:30. З Одеси він відправляється з 1 серпня по 11 вересня по непарних числах о 17:00, повідомила пресслужба УЗ.

Поїзд № 242/241 Одеса - Харків, який відправлятиметься з Одеси 5, 7, 9, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29 серпня о 23:37. Зворотно з Харкова він курсуватиме 6, 8, 16, 18, 20, 26 і 28 серпня о 17.36.

Поїзд № 246/245 Запоріжжя - Одеса. Він відправлятиметься із Запоріжжя 5, 15 і 25 серпня о 4:20.

Поїзд № 209 Харків - Запоріжжя, який відправлятиметься з Харкова 11, 23 і 31 серпня о 1:40.

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Укрзалізниця через велику популярність маршрутів до моря запускає додатковий поїзд "Інтерсіті" №729/730 Харків - Генічеськ. З Харкова поїзд вирушатиме о 6:29 і прибуватиме в Генічеськ о 13:26. Назад з Генічеська, він відправлятиметься о 14:04 і прибуватиме до Харкова о 21:34.