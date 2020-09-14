Укрзализныця купила 2 лимузина на деньги для ремонта поезда

Укрзализныця купила лимузины вместо ремонта поезда. Фото: Сергей Лещенко в Facebook

Укрзализныця вместо ремонта поезда закупила 2 лимузина Audi А8 Long по 4,5 млн грн.

Машины якобы предназначалась для обслуживания одного из первых лиц Украины времен прошлой власти, заявил член наблюдательного совета Укрзализныци Сергей Лещенко в Facebook.

"Кричащая история, которая произошла в Укрзализныце. Вместо ремонта дизель-поезда деньги перебросили на закупку двух лимузинов Audi А8 Long по 4,5 миллиона гривен каждый. Закупка произошла при прошлом руководителе УЗ Кравцове и тщательно скрывалась - покупку оформили без тендера, а купили через страховую фирму, учредителем которой значится филиал "Одесская железная дорога". После этого машины перебросили на баланс Одесской дороги, но боялись эксплуатировать из-за резонанса. В итоге, машины стояли в гараже, пылились, на одной из них испортился аккумулятор", - написал он.

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По словам Лещенко, УЗ назначила аудиторскую проверку этой закупки. Но результаты проверки полгода не передавали в правоохранительные органы. В начале июля наблюдательный совет требовал это сделать, но через месяц оказалось, что "ничего не произошло".

Он добавил, что после очередного письма в конце августа материалы все же передали в НАБУ.

Обыски в служебных помещениях Укрзализныци в Виннице и Киеве проводят правоохранители. Полиция и СБУ разоблачили коррупционную схему, по которой государству нанесли ущерб на почти 12 млн грн.