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четверг, 20 августа 2020 12:50

Правоохранители пришли с обысками в Укрзализныцю

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Правоохранители пришли с обысками в Укрзализныцю
Правоохранители проводят обыски в Укрзализныце. Фото: Укрзализныця в Facebook

Обыски в служебных помещениях Укрзализныци в Виннице и Киеве проводят правоохранители.

Полиция и СБУ разоблачили коррупционную схему, по которой государству нанесли ущерб на почти 12 млн гривен, сообщает пресс служба Министерства внутренних дел.

В течение 2019-2020 годов филиал Укрзализныци выделил более 60 млн гривен для закупки материалов для ремонта пассажирского подвижного состава. Победителями тендерных торгов стали подконтрольные организаторам структуры, которым Укрзализныця перечислила всю сумму денег.

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"Проведенные в ходе следствия экспертизы установили реальную стоимость товарно-материальных ценностей и показали безосновательное завышение стоимости продукции, что нанесло ущерб государству на сумму почти 12 млн гривен", - написали в сообщении.

Открыли производство о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.

СБУ проводит следственные действия в Закарпатской областной государственной администрации.Блогер Виталий Глагола располагает информацией, что обыски в Закарпатской ОГА продолжаются через закупку 57 тыс. Непригодных к использованию защитных халатов для закарпатских медиков департаментом здравоохранения ОГА.

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Дата
20
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