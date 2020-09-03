Укрзализныця готовит сюрприз для пассажиров

Кабмин должен выделить деньги на обновление вагонов. Фото: Укрзализныця

3,288 миллиарда гривен на закупку 100 пассажирских вагонов Кабинет министров хочет предложить в следующем году выделить для Укрзализныци.

Еще 1,179 миллиарда хотят выделить на модернизацию железнодорожной инфраструктуры, сообщил новый глава УЗ Владимир Жмак.

По его словам, сейчас в правительстве прорабатывается и готовится к подаче на рассмотрение Верховной Рады внесения в общий фонд государственного бюджета на 2021 год новых бюджетных программ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Поезд, самолет, метро, автобус: в Украине хотят ввести единый билет

Имеют в виду программу обновления подвижного состава для перевозки пассажиров, предусматривающею выделение 3,288 млрд грн на закупку 100 пассажирских вагонов и программу "Модернизация железнодорожной инфраструктуры" на сумму 1,179 млрд грн.

Укрзализныця совместно с Министерством инфраструктуры и правительством разрабатывает среднесрочную и долгосрочную программы обновления пассажирских вагонов. Компания ожидает в ближайшее время получить 18 пассажирских вагонов отечественного производства.

Новый глава Укрзализныци Владимир Жмак хочет разделить предприятие на четыре бизнес-единицы. По его словам, компании будут вертикально интегрированные, с отдельными балансами, которые способны посчитать свои доходы и убытки.