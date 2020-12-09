Укрзализныця добавила еще 1 поезд на праздники

Во время праздников начнет курсировать поезд №134 / 133 сообщением Николаев - Рахов. Фото: Укрзализныця

Дополнительный поезд запускает Укрзализныця.

Он будет курсировать во время новогодних праздников, сообщает пресс служба УЗ.

Во время праздников начнет курсировать поезд №134/133 сообщением Николаев - Рахов.

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Поезд будет отправляться из Николаева 23, 25, 26, 28, 29 и 31 декабря, а также 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15 и 16 января 2021.

С Рахова поезд будет ехать 25, 27, 28, 30 и 31 декабря, а также 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17 18 января 2021.

3 дополнительные поезда на зимние праздники назначила Укрзализныця. Добавили поезда №143/144 Киев - Ивано-Франковск - Ворохта; №149 / 150 Полтава - Ворохта и №129/130 Кременчуг - Ивано-Франковск, сообщила пресс-служба компании.