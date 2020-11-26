Укрзализныця будет продавать билеты для туристов дешевле

Развитие внутреннего туризма железнодорожным транспортом остается одним из приоритетов компании. Фото: Укрзализныця

Стоимость предварительного бронирования билетов Укрзализныця снизила .

Туристические группы смогут забронировать их более чем в 2 раза дешевле, заявил глава компании Владимир Жмак.

Он утверждает, что развитие туризма железнодорожным транспортом остается одним из приоритетов компании.

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"Мы убеждены, что в условиях пандемии Covid-19 железная дорога - самый безопасный вид транспорта, поэтому мы работаем над увеличением привлекательности поездов как для туристов, так и для туристического бизнеса", - отметил Жмак.

По его словам, первыми шагами в этом направлении является снижение стоимости услуги предварительного бронирования билетов для групповых заказов с 200 до 80 грн.

Цены на билеты для пассажиров Укрзализныця хочет снизить . Также их не планируют увеличивать в этом году и в начале следующего, об этом заявил руководитель филиала "Пассажирская компания" Укрзализныци Александр Перцовский.