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суббота, 15 января 2022 15:50

Укртрансбезопасность отрицает причастность к любым незаконным действиям

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Укртрансбезопасность отрицает причастность к любым незаконным действиям
Укртрансбезопасность отрицает причастность к каким-либо незаконным действиям. Фото: ua.news

Сотрудники Государственной службы Украины по безопасности на транспорте предоставили Государственному бюро расследований всю имеющуюся информацию о процессе закупки новой формы для инспекторов УТБ и подчеркнули, что полностью открыты для сотрудничества с правоохранительными органами.

Об этом сообщает пресс-служба Укртрансбезопасности на странице ведомства в Facebook.

По информации блоггера Анны Минюковой, 14 января в центральном офисе Государственной службы безопасности на транспорте прошли обыски следователей ГБР, связанных с закупкой спецформы для инспекторов службы. При этом на официальных страницах ГБР информация о проведении следственных действий по УТБ отсутствует.

В свою очередь УТБ на странице в Facebook обнародовали подробную информацию о проведении тендера. Согласно ей, в конце 2021 года Укртрансбезопасность объявила тендер на закупку униформы для инспекторов - 400 комплектов на общую сумму почти 3,9 млн грн. Тендер был объявлен на платформе Прозорро (ДК 021:2015: 18110000-3) 23 ноября 2021 и прошел без замечаний. По данным УТБ, тендер выиграла компания с многолетним опытом работы в соответствующей сфере и уже в конце декабря доставила ее для ГСБТ.

Комплект униформы состоит из 13 предметов и стоит 9 746 грн 22 коп., ее раздадут инспекторам после окончания 4-недельного обучения, которое начинается в понедельник, 17 января, на базе Учебно-научного института №1 Национальной академии внутренних дел.

Также в службе подчеркнули, что Укртрансбезопасность остается открытой для сотрудничества со всеми правоохранительными органами и готова содействовать в расследованиях правоохранителей.

В октябре прошлого года Министерство инфраструктуры сообщило о намерении увеличить штат инспекторов УТБ вдвое.

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