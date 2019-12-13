Укрпочта запустила онлайн-подписку газет и журналов

Укрпочта запустила новый сервис. Фото: "5 канал".

Укрпочта запустила онлайн-подписку на газеты и журналы.

Сервис пока работает в тестовом режиме. В нем клиенты могут выбрать любое общегосударственное или иностранное печатное издание, а также электронные издания. В общем каталоги насчитывают более 3 тыс. индексов газет и журналов, передает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Для оформления подписки нужно зайти в раздел "Подписаться" на сайте Укрпочты. После этого выбрать издание, указать подписной период и переместить в "корзины". В нем можно завершить оформление подписки.

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"Теперь подписка журналов и газет также диджитализуеться. Это не только современный способ оформления изданий, но и поддержка печатных СМИ. Надеемся, что это позволит увеличить количество подписки, а сторонники использования онлайн-услуг воспользуются новым сервисом", - отметил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

Правительство утвердило новый тариф на доставку пенсий и субсидий Укрпочтой. Соответствующее решение Кабинет министров принял 4 декабря. С 1 января 2020 года стоимость услуги в городе составит 1,15% от суммы соответствующей выплаты. В селе и поселке городского типа - 2,3%. Расходы заложат в бюджет-2020, сообщила пресс-служба Укрпочты.