Укрпочта выпустила футбольную марку

Укрпочта выпустила особую почтовую марку. Ее приурочили к проведению Чемпионата Европы по футболу Евро-2020.

Тираж составит 140 тыс. экземпляров и номиналом F (эквивалент 17 грн), передает в пресс-службе ведомства.

На марке изображены основные элементы концепции визуального дизайна © UEFA EURO 2020 ТМ: мост - универсальный символ связи, болельщиков и официальный Кубок Анри Делоне.

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Ранее Укрпочта ввела в обращение 29 почтовых марок и блоков на футбольную тематику. В частности, они были посвящены украинскому футболу, юбилеям FIFA, UEFA, чемпіонатам мира і Европи.

Евро-2020/21 состоится 11 июня - 11 июля. Должен был быть в 2020 году, однако перенесли из-за пандемии коронавируса. Сборная Украины сыграет против Нидерландов, Австрии и Северной Македонии. На первый матч своей сборной украинские болельщики попасть не смогут. Из-за вируса власти Нидерландов ограничила въезд для фанатов из стран, не входящих в Европейский Союз.