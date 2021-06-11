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пятница, 11 июня 2021 18:47

Укрпочта выпустила футбольную марку

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Укрпочта выпустила футбольную марку

Укрпочта выпустила особую почтовую марку. Ее приурочили к проведению Чемпионата Европы по футболу Евро-2020.

Тираж составит 140 тыс. экземпляров и номиналом F (эквивалент 17 грн), передает в пресс-службе ведомства.

На марке изображены основные элементы концепции визуального дизайна © UEFA EURO 2020 ТМ: мост - универсальный символ связи, болельщиков и официальный Кубок Анри Делоне.

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Ранее Укрпочта ввела в обращение 29 почтовых марок и блоков на футбольную тематику. В частности, они были посвящены украинскому футболу, юбилеям FIFA, UEFA, чемпіонатам мира і Европи.

Евро-2020/21 состоится 11 июня - 11 июля. Должен был быть в 2020 году, однако перенесли из-за пандемии коронавируса.

Сборная Украины сыграет против Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.

На первый матч своей сборной украинские болельщики попасть не смогут. Из-за вируса власти Нидерландов ограничила въезд для фанатов из стран, не входящих в Европейский Союз.

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Дата
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