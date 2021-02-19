Укрпочта почтила подвиг Героев Небесной сотни

Ко Дню Героев Небесной сотни Укрпочта ввела в обращение художественную почтовую марку "Орден Героев Небесной сотни".

Автором марки, созданной в честь подвига участников Революции достоинства, выступил украинский художник Владимир Таран. Тираж - 130 тыс. экземпляров, сообщает Министерство инфраструктуры.

Автор: mtu.gov.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Создали образовательный видеоролик о Революции достоинства

"Сегодня у нас особый почтовый выпуск. Укрпочта чтит Героев Небесной сотни, которые отдали свою жизнь за демократию и европейское будущее Украины, отстаивая ее свободу и независимость. И чрезвычайно ответственно осознавать, что каждый такой патриотический выпуск позволяет нам масштабировать память о героях не только в самые отдаленные уголки страны, но и далеко за ее пределы. И тем самым – каждый раз напоминать каждому украинцу, что они погибли, чтобы мы имели шанс жить", - сказал гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский.

Автор: mtu.gov.ua

Художественная почтовая марка "Орден Героев Небесной сотни" дополнит серию "Награды Украины", начатую Укрпочтой в 1997 году. Всего в рамках серии вышло 11 марок с изображениями высших знаков отличия Украины. Со времен российской оккупации более 20 художественных марок Укрпочта посвятила патриотической тематике.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине отмечают День государственного герба

Укрпочта в 2015-м уже чествовала Героев Небесной сотни почтовой маркой "Памяти Героев Небесной сотни". Художником почтовой марки выступил Кость Лавро.