Українські компанії номіновані на щічну премію - конкурируют с продуктами Apple

Премію проводить агрегатор Product Hunt. Фото: pixabay.com

4 украинские продукты стали номинантами ежегодной премии Golden Kitty Awards 2020.

Премию проводит агрегатор Product Hunt. В список вошли компании Petcube, IOON, Reface и MacPaw, сообщает Vector.

Petcube Cam - это умная камера для наблюдения за домашними животными. В программу встроен ветеринарный чат. Этот продукт номинирован в категории "Оборудование". Конкурентами Petcube Cam стали iPhone 12 Pro, MacBook Pro 16, PlayStation 5 и другие известные приборы.

В списке этой номинации также карманное устройство IOON создает антисептик из воды и серебра.

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В категории "Мобильное приложение" номинирован редактор Reface. С его помощью можно менять лицо в гифках и видео от украинского разработчика.

ClearVPN - VPN-сервис от MacPaw. Проект номинирован в категории "Ориентированные на конфиденциальность".

Поддержать украинские компании можно до 21 января 2021 года.

В ежегодные премии Golden Kitty Awards участвуют лучшие продукты и стартапы, члены комьюнити Product Hunt. Награждение состоится 28 января 2021 года.