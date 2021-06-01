Укравтодор напомнил о сезонных ограничениях движения. Карта мест для отстоя

С началом лета тяжеловесных автомобилям запрещено передвигаться днем в жару по украинским дорогам. Фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

Начиная с 1 июня, движение государственными дорогами в жару запрещен для тяжеловесных грузовых автомобилей.

Об этом напомнили в пресс-службе Укравтодора.

Сезонные ограничения движения тяжеловесных транспортных средств в дневное время ежегодно вводятся в начале летнего сезона для сохранения автомобильных дорог общего пользования.

На автомобильных дорогах общего пользования государственного значения установлены соответствующие запрещающие дорожные знаки и информационные щиты. О применении указанных ограничений и места размещения временных площадок информацию Укравтодор направил в касательные центральные органы исполнительной власти и ассоциации автомобильных перевозчиков.

Запрет касается транспортных средств, имеющих фактическую массу свыше 24 т и нагрузки на ось более 7 т.

Исключение - грузовики, осуществляющие перевозки опасных, скоропортящихся грузов, живых животных и птицы, а также перевозки, связанные с предотвращением или ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.

Движение грузовых автомобилей ограничивают в дневное время суток при температурных показателях воздуха, превышающих +28°C.

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Водители могут переждать жаркий период на площадках для временной стоянки транспортных средств в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса. Отыскать место отстоя вдоль государственных дорог можно по указателям, воспользоваться Google-картой или TIR-паркингом.

Согласно действующему законодательству, соблюдение водителями грузовых средств сезонных ограничений и весовых параметров проверяют территориальные подразделения Укртрансбезопасности и областные подразделения Национальной полиции Украины. В летний период на дорогах обустраивают специальные пункты весового контроля.

Укравтодор опубликовал планы на год по ремонту дорог. В частности, в ведомстве собираются восстановить 250 км приграничных путей, что на 100 км больше, чем в 2020-м. В общем до 2023 года в рамках президентской программы "Большое строительство" сделают 600 км автодорог, ведущих к пунктам пропуска.