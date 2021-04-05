Какие дороги восстановят в 2021-м: Укравтодор озвучил план

Укравтодор озвучил план строительства дорог на 2021 год. Фото: facebook.com/velyke.bud

Укравтодор опубликовал планы на год по ремонту дорог. В частности, в ведомстве собираются восстановить 250 км приграничных путей, что на 100 км больше, чем в 2020-м.

"Десятки лет дороги у контрольно-пропускных пунктов с соседними государствами портили, из-за чего, въезжая в Украину, каждый человек чувствовал дискомфорт. К сожалению, пересекая границы нашего государства, нередко можно было сразу встретить выбоину", - сообщают на Facebook-странице "Большого сторительства".

В частности, в этом году в Закарпатской области отремонтируют 80 км дорог, ведущих к пунктам пропуска. Среди них: КПП "Малый Березный" - Убля на границе со Словакией; МАПП "Ужгород" - Вишне Немецке; КПП "Тиса" - Захонь на границе с Венгрией; КПП "Соломоново" - Великая Добронь - Яноши подъезд на КПП "Косино" и другие.

Отремонтируют 7 км дороги М-26 на участке КПП "Вилок" - КПП "Дьяково", что ведет к границам Венгрии и Румынии. На некоторых проектах, таких как обходная Берегово и мост через Тису, планируют привлекать венгерскую сторону.

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Также сейчас работают над документами о строительстве новой дороги первой категории международного уровня между КПП "Дыйда" на границе с Венгрией и трассой М-24 (проходит по территории Закарпатья) и М-06 (Киев - Чоп). Планируется строительство участка новой обходной дороги вокруг Берегово к МАПП "Лужники". А на границе с Румынией появится новое КПП "Белая Церковь". Его соединят с трассами Н-09 (Мукачево - Львов) и румынской DN 18.

В общем до 2023 года в рамках президентской программы "Большое строительство" сделают 600 км автодорог, ведущих к пунктам пропуска.

В 2021-м начнется строительство Киевской обходной дороги. Проект строительства магистрали планируют реализовать до 2025 года в рамках национальной программы "Большое строительство". Его презентовал в августе прошлого года Укравтодор. Общая стоимость КОДа составляет 85 млрд грн.