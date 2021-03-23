Украину снова засыплет мокрым снегом

Температура воздуха ночью -2...4°С. Фото: pixabay.com

Среда в Украине ожидается холодной. Немного потеплеет лишь в конце недели.

24 марта в большинстве областей прогнозируют периодический мокрый снег, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

В течение дня завтра предполагается +2...6°С. А также морозы ближайшей ночью. Днем лишь в западных и северных областях прекратятся осадки и выйдет солнце. Порывистый штормовой ветер будет завевать с северо-востока.

В Киеве ночью и утром вероятен снег. Днем без существенных осадков. Температура воздуха ночью -2...4°С, на окраинах до -5°С, днем в среду +3...5°С.

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В конце марта погода в Украине начнет меняться в сторону потепления. С 26 марта столбики термометров постепенно пойдут вверх.