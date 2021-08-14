Украину снова разжарит, но в "ад" заглянут дожди: где ждать

В Украину снова заходит жара. Ожидается местами до +34. Фото: pixabay.com

В Украину начнет заходить жара. В течение воскресенья, 15 августа, максимальная температура воздуха вплотную подберется к +30 и выше. Ожидается +26 +32 градуса.

В понедельник-вторник будет еще жарче - +29 +34, местами до +33 +36 градусов, сообщила синоптик Наталья Диденко.

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"Ослабление жары предполагается со среды, но только на Западе и Севере Украины и Винницкой области. На Востоке, Юге и в большинстве центральных областей еще серьезно пожарит. Увеличение осадков возможно 18 августа. 15 августа дожди какие-то серьезные - вряд ли, лишь по Приазовью, Востоку и иногда вечером в западной части пройдут локальные грозовые дожди , - говорит синоптик.

В Киеве завтра уже вероятно до +30 градусов. Сухо, солнечно. 16-17 августа в столице жара усилится. В среду, 18 августа, пройдут дожди с грозами, температура воздуха снизится до +25 + 28 градусов.

В начале сентября погода в Украине будет по-настоящему летней. Продержится до 10 числа. А уже с 11 сентября страну накроют дожди, ливни и похолодание. Начиная с третьей декады месяца прогнозируется несколько дней бабьего лета.