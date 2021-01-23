Украину ожидает непогода со снегом и метелями

В Украине 24-25 января значительно ухудшится погода. Ожидается снег и метели. Фото: pixabay.com

В Украине 24-25 января значительно ухудшится погода.

Будет ветрено и идтибудет снег. На Правобережье Украины порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. На западе страны будет сильный дождь и мокрый снег. Об этом сообщила пресс- служба ГСЧС со ссылкой на Гидрометцентр.

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Уже в понедельник, 25 января, в некоторых регионах вновь будет метель. В частности, на Закарпатье, Прикарпатье, Волыни и во Львовской области прогнозируют сильный снег, а местами - заносы. В большинстве западных областей ожидается образование снежного покрова высотой 5-10 см, в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской областях - 10-20 см.

Спасатели объявили первый или желтый уровень опасности. Кроме того, на дорогах будет гололедица.

Народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что с 26 января украинцев снова ждет резкое снижение температуры - до 15-18 градусов ниже нуля днем ​​и 22-24 градусов мороза ночью - такая погода продержится до конца месяца.