Украину охватят ливни и грозы - где пройдут самые сильные

Во Львове в пятницу будет дождливо. Фото: pixabay.com

17 сентября Украину накроют дожди, а температура воздуха продолжит постепенно снижаться. Заливать будет западные и северные области, а на Ровенщине пройдут грозы.

Местами ожидаются сильные ливни, сообщает "Униан". Предлагаем подробнее ознакомиться с синоптической ситуацией в областных центрах.

В Киеве сегодня пройдет ливень и будет пасмурно, прогнозируется сплошная облачность. Температура воздуха днем составит +20°С.

Во Львове в пятницу будет дождливо и сплошная облачность. Днем до +19°С.

В Луцке - сплошная облачность, дождь и пасмурная погода. Воздух днем прогреется до +21°С.

В Ровно в пятницу ожидается гроза и дождь. Днем потеплеет до +22°С.

В Тернополе, Виннице и Ивано-Франковске 17 сентября пройдут ливни. Днем столбики термометров покажут +22°С, небольшая облачность.

В Хмельницком сегодня также ожидается ливень. Будет немного облачно, столбики термометров днем поднимутся до +23°С.

В Черкассах будет сухо, ожидается небольшая облачность, днем потеплеет до +26°С.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, днем пройдет ливень, температура воздуха составит +23°С.

В Житомире 17 сентября будет пасмурная погода со сплошной облачностью, пройдет ливень. Воздух прогреется до +20°С.

В Кропивницком температура днем установится в пределах +26°С, небольшая облачность.

В Полтаве сегодня также сухо, ожидается небольшая облачность, температура воздуха +12...22С.

В Одессе и Днепре 17 сентября - небольшая облачность, температура днем +24°С.

В Херсоне в пятницу днем потеплеет до +26°С, небольшая облачность.

В Николаеве также будет небольшая облачность, днем термометры покажут +25°С.

В Запорожье и Симферополе сегодня дневная температура составит +23°С, небольшая облачность.

В Сумах пройдет небольшой дождь, температура воздуха составит +9...14°С. Будет пасмурно, ожидается дождь.

В Харькове - небольшая облачность, но сухо. Температура днем до +19°С.

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В течение последних лет в Украине значительно повысилась среднегодовая температура. Это может привести к тому, что через 20 лет в стране исчезнет зима. В ближайшие 50-100 лет климат станет ощутимо суше. Высокотемпературные сухие воздушные массы превратят степи в пустыни и полупустыни. Постепенное опустынивание начнется с юго-востока.