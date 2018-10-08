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понедельник, 08 октября 2018 09:02

Украину накрыла магнитная буря: как уберечься

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Украину накрыла магнитная буря: как уберечься
8 октября в Украине ожидается магнитная буря уровня G1. Фото - Униан

8 октября в Украине ожидается магнитная буря уровня G1.

"С 00:00 до 9:00 ожидается магнитная буря уровня G1, с 9:00 до 15:00 продолжатся наблюдаться магнитные возбуждения, близки к магнитной буре первого уровня", - сообщили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

Бури класса 1 способны влиять на энергетические системы, на космические аппараты, на наземные системы - полярные сияния видны на высоких широтах (до 60 градусов), на начало миграций животных.

Магнитные бури опасны, в первую очередь, для людей, страдающих артериальной гипертонией и гипотонией, болезнями сердца. Примерно 70% инфарктов, гипертонических кризов и инсультов происходит именно во время солнечных бурь, по словам экспертов.

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Они советуют избегать повышенных физических нагрузок, не планировать дальние поездки и командировки. Избегать стрессов и скандалов. Людям с болезнями сердца пойдет на пользу во время магнитных бурь динамическая нагрузка - спокойная, размеренная ходьба улучшит состояние. А вот статическая нагрузка нежелательна в такие периоды, то есть надо поменьше сидеть или стоять.

Достаточное количество жидкости помогает уменьшить вязкость крови, поэтому в дни магнитных бурь надо пить обычную чистую воду, не менее 1,5-2 л в день. Для гипертоников во время магнитных бурь будут полезны успокаивающие травяные чаи.

В октябре землян ждет 4 бури и 4 магнитных бури. В середине октября будет длительный период серьезной активности Солнца.

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08
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