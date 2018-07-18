Украину накроют мощные магнитные бури: какими будут последствия

На Украину надвигается мощная магнитная буря, пик которой придется на 23 июля. Фото: stb.ua

На Украину надвигается мощная магнитная буря, пик которой придется на 23 июля.

По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, 22 июля ожидаются магнитные колебания, а на следующий день буря будет особенно мощной и достигнет уровня G1.

В этот период метеозависимые люди могут испытывать головные боли и мигрени, плохое самочувствие, учащенное сердцебиение, перепады давления, пониженный тонус, бессонницу.

Медики рекомендуют людям, страдающим болезнями сердца, артериальной гипертонией или гипотонией, в эти дни употреблять больше жидкости. Следует также отказаться от употребления алкоголя и чрезмерных физических нагрузок.

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Также магнитные бури негативно влияют на работу средств связи. В эти дни возрастает количество аварий и технических неисправностей.

В конце июля на нас обрушится сильная магнитная буря, которая ударит по метеозависимым людям с ужасной силой. По данным Национальной погодной службы Национального управления океанических и атмосферных исследований, буря накрыла Землю еще в пятницу, 13 июля. До сих пор чувствовалась слабо, ведь ее сила составила лишь 1 балл. Но уже 21 июля мощность бури достигнет 2 баллов.