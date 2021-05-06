Украину накроют майские грозы: синоптики обновили прогноз

6 мая в Украине будет тепло. Температура воздуха в среднем ожидается в диапазоне +15...20°С, ветер 7-12 м/с.

Во многих областях пройдут дожди, сообщил Укргидрометцентр. Без осадков обойдется только в Закарпатской и Ужгородской областях.

Температура воздуха на западе и севере страны составит +14...16°С. В центре Украины воздух прогреется до +16...18°С. Небольшой дождь будет идти днем и ночью. На юге и востоке прогнозируют до +21°С. Осадков не будет в Запорожской, Луганской и Донецкой областях, а вот жителей Одесской области ждут дожди.

Автор: meteo.gov.ua

В столице сегодня предполагается дождь, возможна гроза. Температура воздуха днем будет не выше +14...16°С, ожидается порывистый западный ветер.

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До конца недели в Украине возможны периодические дожди, а в субботу - похолодание. Однако уже с воскресенья-понедельника ожидается +20...27°С. 13 мая возможны дожди, хотя и будет тепло.