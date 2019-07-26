В пятницу, 26 июля, погода резко ухудшится. Грозии ожидаются на востоке, в центре и на западе страны.

В то же время в южных областях Украины будет солнечно и жарко, сообщает Укргидрометцентр.

На западе и в центре страны до +26, на востоке +23 ... + 25 градусов.

На юге страны +28 ... + 30.

В выходные жара вернется в Украину - раскалит до +32 градусов.

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Автор: Укргідрометцентр. Украину накроют грозы

5-6 августа в Украине пройдут магнитные возбуждения , близкие к магнитной бури первого уровня G1. Такие метеоудары могут сказаться на самочувствии украинский.