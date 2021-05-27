Украину накроют грозовые дожди, но тепло не отступит

27 мая погода в Украине выдастся теплой, а в некоторых регионах даже жаркой. Южный ветер будет достигать 5-10 м/с.

При этом часть областей охватят майские дожди и грозы, сообщает Укргидрометцентр. Осадки ждут часть западных, центральных и северных областей. Температура воздуха там будет достигать +21...26°С.

Дождливо будет в Черновицкой, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Киевской, Черниговской и Сумской областях. Грозы прогнозируют во всех этих регионах, кроме Черкасщины и Винницкой области.

Несмотря на дожди, столбики термометров поднимутся на несколько градусов почти во всех областях. Теплее всего будет на юге и востоке – +25...27°С. На севере и в центре температура воздуха не будет сильно отличаться – +24...26°С. Несколько более прохладную погоду обещают на западе, столбики термометров покажут +21...23°С.

В Киеве четверг будет теплым, но с дождем. Грозы также возможны, но столбики термометров будут держаться на уровне +21...24°С.

Автор: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в городах Украины на 27 мая:

Львов, Ивано-Франковск, Тернополь, Ужгород, Черновцы, Ровно, Луцк и Хмельницкий – +21...23°С;

Киев, Житомир, Чернигов и Сумы – +22...24°С;

Винница, Кропивницкий, Черкассы, Днепр, Полтава – +24...26°С;

Харьков, Одесса, Николаев, Херсон, Запорожье, Луганск, Донецк и Симферополь – +25...27°С.

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Лето в этом году будет довольно жарким, однако с дождями и грозами. Первый летний месяц в центре Украины выдастся прохладным, с 6 по 12 июня возможен резкий подъем температуры, которая со временем опустится до +22...25°С. Такая погода будет держаться до конца июня.