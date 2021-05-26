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среда, 26 мая 2021 12:46

Украина в окружении фронтов: обновили прогноз до конца недели

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В ближайшее время в Украине задержаться атмосферные фронты.

27 мая ожидаются кратковременные дожди, грозы и порывистый ветер, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Температура воздуха обещает быть симпатягой: +20...26°С. На востоке, юге и в Днепропетровской области будет, как летом, +24...28°С", - говорится в сообщении.

Южная часть Украины и восток в четверг воздержатся от осадков - сюда дожди дойдут только в пятницу-субботу. В западных областях завтра хотя и есть вероятность дождей, однако те будут невелики.

Автор: facebook.com/tala.didenko
 

В Киеве четверг будет с теплым дождем, в течение дня ожидается +21...24°С. В субботу в столицу придут дожди и грозы. Однако в воскресенье появится солнце, которое осушит воздух. 29-30 мая в Киеве ожидается снижение температуры воздуха до +16...17°С.

В субботу повсюду в Украине пройдут дожди и даже ливни. Осадков не будет разве что на Волыни и Ровенщине. В воскресенье северная и южная части страны также избегут существенных осадков. А вот в центре, на востоке и в большинстве западных областей, снова кроме Волыни и Ровенщины, пройдут грозовые дожди.

В течение выходных еще и похолодает. Восточная часть Украины в субботу еще порадует настоящим теплом, но и там в воскресенье посвежеет.

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Лето в этом году будет довольно жарким, однако с дождями и грозами. Первый летний месяц в центре Украины выдастся прохладным, с 6 по 12 июня возможен резкий подъем температуры, которая со временем опустится до +22...25°С. Такая погода будет держаться до конца июня.

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Дата
26
мая

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