Украину накроют дожди: где ждать осадков

В Киеве ожидается сухая погода. Фото: pixabay.com

5 апреля в Украине ожидается небольшой дождь в части областей.

Температура воздуха в течение дня составит +7...12°C, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook. А в западных областях местами будет достигать +14°C. Свежее всего будет в прибрежных зонах, где ожидается +4...9°C, в Карпатах даже в дневные часы - небольшой мороз.

Периодические дожди пройдут в понедельник на юге, востоке и местами в центральных областях. Зацепит осадками Николаевскую, Херсонскую, Кировоградскую, Запорожскую, Днепропетровскую, Донецкую, Харьковскую, Луганскую области, а также Крым. На остальной территории без существенных осадков.

В Киеве ожидается около +10°C. Осадки маловероятны.

Во вторник холодная воздушная масса начнет заходить в западные области. Столица имеет много шансов на сложную синоптическую ситуацию с мокрым снегом и сильным ветром в течение 7-8 апреля.

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На Пасху, 2 мая, в Украине будет холодно. Традиционной майской жары в этом году ждать тоже не стоит.