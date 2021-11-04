Украину накроет осеннее тепло. Температура подскочит до +20°C

5 ноября в большинстве регионов погода будет сухой и теплой. Фото: pixabay.com

В пятницу, 5 ноября, в большинстве регионов погода будет сухая. Дожди возможны только в западных областях Украины и кое-где в северных.

Воздух местами прогреется до +20°С, сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram.

"Остальные области осадков от атмосферы завтра не получат, но в качестве компенсации возможны туманы. Из нюансов - на Востоке будет ветрено, даже до штормовых порывов. Теплая погода охватит большинство областей - в течение дня +12...18 градусов. Свежее воздух ожидается в западных областях +9...14 градусов. На Юге вероятно местами до +18...20 градусов", - рассказала Диденко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Температурные качели и снег в ноябре: опубликовали последний прогноз народного синоптика

В Киеве завтра - почти лето, днем ​​до +15…17°С. Однако преимущественно облачно, местами небольшой дождь.

С субботы-воскресенья температура воздуха поползет вниз, постепенно будет становиться прохладнее.

Дольше всего теплая погода задержится в южной части и восточных областях, кроме Харьковской области.

В ноябре 2021 года средняя месячная температура в Украине ожидается в пределах +1…+7°С. Это близко к климатической норме. Месячное количество осадков ожидается 31-61 мм, в горных районах 64-96 мм, что тоже в пределах нормы.