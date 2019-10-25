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пятница, 25 октября 2019 10:30

Украину на мировом конкурсе красоты представит 26-летняя Анастасия Субота

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Украину на мировом конкурсе красоты представит 26-летняя Анастасия Субота
26-летняя Анастасия субботу завоевала титул "Мисс Украина Вселенная 2019". Скриншот видео

24 октября в Киеве выбрали красавицу, которая представит Украину на международном конкурсе. Титул "Мисс Украина Вселенная 2019" завоевала 26-летняя запорожанка Анастасия Субота.

Заявки на конкурс подали более тысячи претенденток. Из них выбрали 16 красавиц. Финал конкурса "Мисс Украина Вселенная 2019" провели вечером 24 октября в отеле Fairmont Grand Hotel Kyiv.

Участницы прошли традиционные для конкурсов красоты этапы: дефиле в платьях, выход в купальниках и интеллектуальный конкурс.

Жюри отдало корону "Мисс Украина Вселенная 2019" участнице из Запорожья - 26-летней Анастасии Субботе. Веб-дизайнер по специальности, она работает моделью.

Анастасия представит Украину на международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная".

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Первой вице-мисс выбрали 26-летнюю киевлянку Лизу Ястремскую. Ее фото можно было увидеть в украинских календарях от журнале XXL и на страницах Playboy (Чехия).

Принцессой Вселенной-2019 стала 6-летняя Валерия Воробьева из Херсона. Титул девочка выиграла на международном конкурсе в Турции.

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Дата
25
октября

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  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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