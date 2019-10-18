Принцессой мира стала 6-летняя украинка

Конкурс проходил в Турции. Фото: скрин из видео

Принцессой Вселенной-2019 стала 6-летняя Валерия Воробьева из Херсона.

Титул девочка выиграла на международном конкурсе в Турции. Организует Всемирная лига красоты и моды, сообщает UA: Херсон.

Участие в конкурсе принимали 35 детей со всего мира.

Моделингом Валерия занимается год. По словам мамы, график в маленькой принцессы Вселенной насыщенный: уроки в школе, рисование и дважды в неделю занятия в арт-студии.

Лондонский пластический хирург и руководитель центра косметической хирургии Джулиан Де Сильва изучил и выяснил, внешность какой знаменитости приближена к идеалу "золотого сечения".