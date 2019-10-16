Назвали самую красивую женщину в мире

Фото: @bellahadid

Лондонский пластический хирург и руководитель центра косметической хирургии Джулиан Де Сильва изучил и выяснил, внешность какой знаменитости приближена к идеалу "золотого сечения".

Подробностями поделилось издание The Sun.

Автор исследования измерил пропорции и расположение губ, носа, подбородка, лба и челюсти.

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Хирург выяснил, что самой красивой женщиной в мире стала американская супермодель Белла Хадид. По подсчетам Сильвы, ее красота идеальна на 94,35%.

Автор: @bellahadid Белла Хадид стала самой красивой звездой в мире.

Вторую позицию заняла американская певица Бейонсе. Ее внешность на 92,44% соответствует "золотому сечению".

Автор: @beyonce Бейонсе заняла второе место среди самых красивых женщин шоубиза.

Тройку лидеров замыкает экс-супруга Джонни Деппа, актриса Эмбер Херд. Хирург назвал нос актрисы наиболее совершенным из всех звездных участниц исследования.

Автор: @amberheard Эмбер Херд заняла третье место из-за идеального носа.

В ТОП-10 попали Ариана Гранде, Тейлор Свифт, Кейт Мосс, Скарлетт Йоханссон, Натали Портман, Кэти Перри и Кара Делевинь.

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