Украину коснется морозный холод

В Киеве завтра облачно. Днем около нуля и без существенных осадков. Фото: pixabay.com

23 февраля Украины еще коснется морозный холод.

Восточная часть страны, Сумщина, Черниговщина, Полтавщина и Днепр с районами попадут под ощутимые "минусы", сообщает синоптикиня Наталья Диденко в Facebook.

Днем ожидается -5...12°С. А ночью на северо-востоке местами до -12...15°С. Запад и юг будут самыми теплыми - максимально +4..9°С, на Закарпатье до +12°С. На остальной территории около нуля.

Во вторник на востоке, северо-востоке и в центре прогнозируют порывы юго-восточного ветра. Утром в большинстве областей гололедица, днем - снежная каша и лужи.

В Киеве завтра облачно. Днем около нуля и без существенных осадков. Поздно вечером во вторник, а затем в среду в столице будет идти мокрый снег. 24 февраля в Киеве кратковременно похолодает.

В четверг-пятницу на Закарпатье и в прикарпатских областях есть вероятность максимальной температуры до +13...15°С.

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22-24 февраля на Левобережье местами небольшие дожди со снегом, на остальной территории страны без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.