Украину хотят поделить на зоны

Проекты по функциональным территориям уже разрабатываются. Фото: minregion.gov.ua

Украину планируют разделить на функциональные зоны, чтобы эффективно распределить ресурсы, направленные на развитие регионов.

Впервые области разделят без привязки к установленным границам, а по схожести социально-экономических характеристик, сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов. Идея в том, чтобы направлять финансирование не на области, как было раньше, а на территории.

"Это даст возможность распределять деньги не только между областями, но и между функциональными территориями. Например, первая зона - горные территории украинских Карпат. Это сразу несколько областей, которые мы должны развивать. Далее макрорегион Азов - Черное море. Там одни и те же проблемы. Далее, например, пограничные региональные зоны. На востоке и на западе они разные. Также есть монофункциональные города, есть шахтерские регионы, которые требуют совершенно иной логики", - отметил Чернышов.

На период до 2027 года в рамках государственной региональной политики определили следующие функциональные зоны: горные территории украинских Карпат, макрорегион Азов - Черное море, приграничные регионы, приграничные территории в неблагоприятных условиях, временно оккупированные территории, изумрудная сеть, городские агломерации, центры экономического развития, монофункциональные старопромышленные города, сельские территории в неблагоприятных условиях.

Проекты для функциональных территорий уже разрабатываются.

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В июне прошлого года Министерство общин и территорий обнародовало проекты будущих районов Украины в рамках децентрализации. На внеочередном заседании Кабинета министров определили административные центры и утвердили границы территориальных общин всех областей.