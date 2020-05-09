Украинскую систему здравоохранения готовят ко второй волне коронавируса

Украина готовится ко второй волне коронавирусной пандемии.Фото: Reuters

Украинскую систему здравоохранения готовят ко второй вспышке коронавируса.

В частности, уже есть 26 тыс. коек для инфицированных COVID-19, занято только 3 тыс. Об этом сообщил главный санврач Виктор Ляшко в эфире "Свобода слова" Савика Шустера.

"Мы имеем 10% занятости тех кроватей, которые готовы принимать больных. Это первая волна. Далее вторая и третья волна уже продумана для перепрофилизации ", - сообщил Ляшко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Хотели создать ощущение тривоги" - главный доктор о карантине

Такие меры подготовки сосредоточены прежде всего в Черновицкой области, где сегодня фиксируют больше всего случаев заражения коронавирусом.

"Сейчас подготовлено новое заведение уже в Черновцах на 72 кровати, которые будут принимать больных. Поэтому когда мы говорим об ослаблении карантина, мы не говорим о том, что мы уже избавились от вспышки и эпидемии", - отметил Ляшко.

В Херсонской области из-за коронавируса на карантин закрыли три населенных пункта. Температурный скрининг и общения с патрульными ожидает тех, кто решится выехать в направлении города Каховка, села Андреевка (Скадовский район), а также в село Гладковка (Голопристанский район).