Украинский язык станет лекарством для страны - самое интересное в журнале "Країна"

Закон о языке дает надежду, что украинцев не будут дискриминировать. И вовсе не факт, что именно так и будет. Однако цель - именно в этом. Будем честными - основной вопрос, разделяющий две противоположные позиции относительно закона о языке, на самом деле, совсем не касаются демократии. Мы этого не говорим, но подсознательно имеем в виду. Нормально ли, что половина населения Украины говорит на русском языке? - пишет для журнала "Країна" журналист Игорь ЛУБЪЯНОВ.

- От ответа на него зависит все мировоззрение. Если мы считаем, что это нормально и "каждый имеет право", - тогда, очевидно, закон плохой. Потому что уравнивает права украиноязычной части. Но русскоязычная часть и появилась потому, что права украиноязычных систематически, сотнями лет, ущемлялись.

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