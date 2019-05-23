Украинский язык станет лекарством для страны - самое интересное в журнале "Країна"

 
Ексклюзивы
1/5
"Все в панике. И это хорошо": Алексей Ковжун об идее власти помириться с РФ
"Все в панике. И это хорошо": Алексей Ковжун об идее власти помириться с РФ
Просмотров: 954
Зеленского сравнили с Порошенко
Зеленского сравнили с Порошенко
1 Просмотров: 2628
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Просмотров: 5364
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
1 Просмотров: 14709
Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель
Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель
Просмотров: 513
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 2475
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Просмотров: 5778
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
Просмотров: 1755
Рассказали, имеет ли Зеленский право распустить Раду
Рассказали, имеет ли Зеленский право распустить Раду
Просмотров: 1989
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
3 Просмотров: 3529
Фото
Все фото
4
5
5
1
4
Симону Петлюре посвятили мурал
Симону Петлюре посвятили мурал
На Арсенале представили более 50 книг ветеранов войны
На Арсенале представили более 50 книг ветеранов войны
Закарпатские леса показали с высоты птичьего полета
Закарпатские леса показали с высоты птичьего полета
&quot;Права&quot; восстановят за 30 хв. - МВД
"Права" восстановят за 30 хв. - МВД
&quot;Улицы стали реками&quot; - показали фото и видео непогоды на Прикарпатье
"Улицы стали реками" - показали фото и видео непогоды на Прикарпатье
Видео
Все видео
"Все в панике. И это хорошо": Алексей Ковжун об идее власти помириться с РФ
"Все в панике. И это хорошо": Алексей Ковжун об идее власти помириться с РФ
Українці відзначають День героїв
Українці відзначають День героїв
Пять украинских фильмов, которые запрещала советская власть
Пять украинских фильмов, которые запрещала советская власть
Тело Георгия Гонгадзе похоронили во дворе церкви Николая Набережного
Тело Георгия Гонгадзе похоронили во дворе церкви Николая Набережного
Сколько стоит содержание АП
Сколько стоит содержание АП
Интервью
1/5
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Просмотров: 2772
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 2475
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 585
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
2 Просмотров: 1242
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
1 Просмотров: 1935
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
20 мая 2019
Просмотров: 1899
Моя машина
Той дід ходив до нас півроку. Сідав біля редакторки і скаржився на доньку. Мовляв, позичила гроші й не віддає, не доглядає і не відвідує. Зрештою ...
четверг, 23 мая 2019 15:49

Украинский язык станет лекарством для страны - самое интересное в журнале "Країна"

  Комментировать

Закон о языке дает надежду, что украинцев не будут дискриминировать. И вовсе не факт, что именно так и будет. Однако цель - именно в этом. Будем честными - основной вопрос, разделяющий две противоположные позиции относительно закона о языке, на самом деле, совсем не касаются демократии. Мы этого не говорим, но подсознательно имеем в виду. Нормально ли, что половина населения Украины говорит на русском языке? - пишет для журнала "Країна" журналист Игорь ЛУБЪЯНОВ.

- От ответа на него зависит все мировоззрение. Если мы считаем, что это нормально и "каждый имеет право", - тогда, очевидно, закон плохой. Потому что уравнивает права украиноязычной части. Но русскоязычная часть и появилась потому, что права украиноязычных систематически, сотнями лет, ущемлялись.

 

ТАКЖЕ В НОМЕРЕ:

Канны - это возможность сказать миру о Крыме. Что есть такой народ - крымские татары. Что есть Украина

Ахтем СЕИТАБЛАЕВ, актер, режиссер

Многие украинцы будут разочарованы своим выбором

Николай КНЯЖИЦКИЙ, народный депутат

Если власть не наказывает зло и не защищает добро, то она не выполняет своих обязанностей

Филарет, почетный Патриарх Православной церкви Украины

"Делалось все, чтобы наше общество и превратить в" население этай страны "

Юрий ЖУРАВЕЛЬ, художник, музыкант

"Параджанов спал на голых пружинах, укрытый своим единственным демисезонным пальто"

Юрий ГАРМАШ, кинооператор

"Когда вижу произведение искусства в ужасном состоянии, чувствую подъем"

Инна ДМИТРУК, реставратор

"На Борщаговке спрашивали: что это за халат? А в центре города, возле Золотых ворот, восторженно: где вы взяли такое шикарное дизайнерское пальто?"

Ольга КОРНИЦКАЯ, основательница бренда "Я кохана"

Подробности читайте в "Країні" №20 (473) от 23 мая 2019 года. Печатную версию можно приобрести в точках продажи прессы или подписаться (подписной индекс - 37278). Ваши впечатления о журнале присылайте по адресу: [email protected] или пишите на странице журнала в социальных сетях http://www.facebook.com/kraina.journal

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинский язык станет лекарством для страны - самое интересное в журнале "Країна"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
мая

Чествуют покровителя брака и собирают травы - сегодня Симона Зилота

Українці відзначають День героїв

Самое читаемое
Ветераны войны записали видеообращение к Зеленскому
Ветераны войны записали видеообращение к Зеленскому
 5 Просмотров: 26695
СБУ возглавит друг Зеленского - СМИ
СБУ возглавит друг Зеленского - СМИ 3 Просмотров: 23832
Луценко говорит, что будет генпрокурором и &quot;не прогнет позвоночник&quot;
Луценко говорит, что будет генпрокурором и "не прогнет позвоночник"
 3 Просмотров: 21313
Референдум о мире с Россией: Кравчук прокомментировал идею
Референдум о мире с Россией: Кравчук прокомментировал идею 1 Просмотров: 20323
Бывший кандидат в президенты подал в суд на Зеленского
Бывший кандидат в президенты подал в суд на Зеленского Просмотров: 18169
Общество
"Все в панике. И это хорошо": Алексей Ковжун об идее власти помириться с РФ
"Все в панике. И это хорошо": Алексей Ковжун об идее власти помириться с РФ
 Просмотров: 954
Сотни миллионов, международные скандалы и недофинансированный зоопарк: как строили "мост Виталия Кличко"
Сотни миллионов, международные скандалы и недофинансированный зоопарк: как строили "мост Виталия Кличко" Просмотров: 225
В Страсбурге берутся за украинский языковой закон
В Страсбурге берутся за украинский языковой закон Просмотров: 378
Можно будет отдохнуть от дождей - синоптик дала прогноз погоды на ближайшие дни
Можно будет отдохнуть от дождей - синоптик дала прогноз погоды на ближайшие дни Просмотров: 369
Чествуют покровителя брака и собирают травы - сегодня Симона Зилота
Чествуют покровителя брака и собирают травы - сегодня Симона Зилота
 Просмотров: 153
Больше всего комментируют
15
"Где еще два указа?" - Зеленского поймали сети
10
Вопрос о мире с Россией могут вынести на референдум - глава АП
6
Россия отказалась от мира с Украиной
5
Ветераны войны записали видеообращение к Зеленскому
4
"Достаточно очковтирательства в ВСУ" - Хомчак сделал первое заявление
Голосов: 39005
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua