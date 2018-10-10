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среда, 10 октября 2018 09:48

Украинский телеканал похвастался премией из России

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Украинский телеканал похвастался премией из России
Интер получил российскую премию ТЭФИ. Фото: пресс-служба телеканала

Скандальный украинский телеканал "Интер" получил российскую премию ТЭФИ за документальный фильм "Киево-Печерская лавра. Фотография тысячелетия".

В этом году тема фестиваля "ТЭФИ-Содружество" была "Образ Родины: время, место, судьба", сообщает пресс-служба телеканала.

"Я приветствую съемочную группу и всех, кто причастен к проекту. Конечно, мы не ради наград работаем. Но достойная оценка работы мотивирует на дальнейшие достижения, творческий поиск и реализацию новых замыслов. Этот проект - о современности, хотя отсылки в нем идут в тысячелетнюю историю. О том, кто мы есть, и о нашем великом духовном наследии ", - сказал главный редактор "Интера" Антон Никитин.

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За 3 года в Украине закрыли 81 российский телеканал. До 2014-го в стране работало 84 канала, сообщил член регулятора Сергей Костинский.

"Есть много обвинений, но давайте говорить фактами. Представьте себе, в России не было фактически ни одного украинского телеканала, кроме "Интер +". В Украине работали 84 российские телеканала", - сказал Костинский.

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10
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