Украинский телеканал похвастался премией из России

Интер получил российскую премию ТЭФИ. Фото: пресс-служба телеканала

Скандальный украинский телеканал "Интер" получил российскую премию ТЭФИ за документальный фильм "Киево-Печерская лавра. Фотография тысячелетия".

В этом году тема фестиваля "ТЭФИ-Содружество" была "Образ Родины: время, место, судьба", сообщает пресс-служба телеканала.

"Я приветствую съемочную группу и всех, кто причастен к проекту. Конечно, мы не ради наград работаем. Но достойная оценка работы мотивирует на дальнейшие достижения, творческий поиск и реализацию новых замыслов. Этот проект - о современности, хотя отсылки в нем идут в тысячелетнюю историю. О том, кто мы есть, и о нашем великом духовном наследии ", - сказал главный редактор "Интера" Антон Никитин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эксперт рассказал, что делать с каналом Медведчука

За 3 года в Украине закрыли 81 российский телеканал. До 2014-го в стране работало 84 канала, сообщил член регулятора Сергей Костинский. "Есть много обвинений, но давайте говорить фактами. Представьте себе, в России не было фактически ни одного украинского телеканала, кроме "Интер +". В Украине работали 84 российские телеканала", - сказал Костинский.