Украинский студент снимет фильм по роману Стивена Кинга

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
1 Просмотров: 549
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
1 Просмотров: 990
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
2 Просмотров: 1107
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
7 Просмотров: 5616
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Просмотров: 2484
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 999
Что будет с ценами в Украине
Что будет с ценами в Украине
1 Просмотров: 1440
Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович
Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович
Просмотров: 2286
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
1 Просмотров: 2493
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Просмотров: 5409
Фото
Все фото
6
5
6
4
6
&quot;Моего отца убили на Майдане. Я до сих пор слышу крик своей бабушки тогда&quot; - дочь погибшего героя поделилась воспоминаниями об отце
"Моего отца убили на Майдане. Я до сих пор слышу крик своей бабушки тогда" - дочь погибшего героя поделилась воспоминаниями об отце
Расстрел Майдана: шестая годовщина самых трагических дней Революции достоинства
Расстрел Майдана: шестая годовщина самых трагических дней Революции достоинства
Спасатели получили 10 снегоболотоходов украинского производства
Спасатели получили 10 снегоболотоходов украинского производства
Горный спасатель показал выставку фото Карпат
Горный спасатель показал выставку фото Карпат
Остались только ноги: в Украине впервые разбили памятник Ленину
Остались только ноги: в Украине впервые разбили памятник Ленину
Видео
Все видео
В центре Львова публично показали порнофильм
В центре Львова публично показали порнофильм
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
"Хотят ли русские войны?" Из-за речи украинского представителя в ООН у россиян перекосило лица
"Хотят ли русские войны?" Из-за речи украинского представителя в ООН у россиян перекосило лица
В Борисполе почтили память пассажиров сбитого в Иране самолета
В Борисполе почтили память пассажиров сбитого в Иране самолета
"Надеюсь, протоколы лечения он знает лучше, чем Конституцию" - Майкл Щур высмеял Комаровского
"Надеюсь, протоколы лечения он знает лучше, чем Конституцию" - Майкл Щур высмеял Комаровского
Интервью
1/5
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Просмотров: 900
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 999
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 999
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 2565
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
3 Просмотров: 1224
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
18 февраля 2020
Просмотров: 414
Лідери роздягальні тренерами не стають
У радянські часи був тип "розумного роботяги". Він добре знав свою справу, допомагав давати план і тому спокійно посилав подалі безпосереднє ...
среда, 19 февраля 2020 13:52

Украинский студент снимет фильм по роману Стивена Кинга

  Комментировать
Украинский студент снимет фильм по роману Стивена Кинга
Реализовать проект Валентин Лавренюк должен до конца 2020 года. Фото: images.unian.net

19-летний студент из Украины Валентин Лавренюк подписал контракт с одним из самых популярных писателей современности Стивеном Кингом.

Парень получил права на экранизацию романа "Велотренажер" за $1, пишет Yabl.

Реализовать проект он должен до конца 2020 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У Стивена Кинга вышла новая книга, которая станет сериалом

Таким образом Валентин Лавренюк решил продолжить дело своего отца, Сергея Лавренюка, генерального продюсера компании Solar Media Entertainment.

Произведение "Велотренажер" - рассказ о художнике Ричарде Сифкице, который пытается похудеть и ездит на тренажере в подвале своего дома в Нью-Йорке. Чем больше Сифкиц худеет - тем чаще его преследуют странные иллюзии. Ранее Кинг запустил программу Dollar Baby, в рамках которой продает права на экранизацию своих рассказов школьникам и студентам-кинематографистам.

Отправив заявку, 19-летний Лавренюк получил положительный ответ и теперь намерен снять свой дебютный короткометражный фильм. Тем самым студент надеется продолжить дело отца, генпродюсера Solar Media Entertainment.

В сети опубликовали финальный трейлер продолжения хоррора "Оно" по книге писателя Стивена Кинга. Режиссер картины – Энди Мускетти. Он снимал первую часть фильма. Над сценарием работал Гари Доберман.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинский студент снимет фильм по роману Стивена Кинга». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
февраля

Премьер-министра арестовали

Нардепа нашли с простреленной головой

Людей обязали питаться в столовых

Японцев начали переселять

Самое читаемое
Пропавшую 5-летнюю девочку нашли мертвой
Пропавшую 5-летнюю девочку нашли мертвой 1 Просмотров: 37287
Погибли двое братьев: новые подробности трагедии с затонувшим авто
Погибли двое братьев: новые подробности трагедии с затонувшим авто Просмотров: 17154
В Китае внезапно умер 29-летний украинский фигурист
В Китае внезапно умер 29-летний украинский фигурист Просмотров: 15282
С полуоткрытой грудью под знойным солнцем: певица призвала поклонникам наслаждаться жизнью
С полуоткрытой грудью под знойным солнцем: певица призвала поклонникам наслаждаться жизнью
18
 2 Просмотров: 15012
Синоптик рассказал о сюрпризах погоды в марте
Синоптик рассказал о сюрпризах погоды в марте Просмотров: 9936
Общество
Луганские оккупанты заплатили Украине за воду 58 тоннами монет
Луганские оккупанты заплатили Украине за воду 58 тоннами монет Просмотров: 711
Метеорологи зафиксировали в Киеве начало весны
Метеорологи зафиксировали в Киеве начало весны Просмотров: 207
В центре Львова публично показали порнофильм
В центре Львова публично показали порнофильм
 Просмотров: 2592
Ветеранам и жертвам нацистов выплатят денежную помощь
Ветеранам и жертвам нацистов выплатят денежную помощь Просмотров: 297
В Иране заявили о сильном повреждении бортового самописца самолета МАУ
В Иране заявили о сильном повреждении бортового самописца самолета МАУ Просмотров: 333
Больше всего комментируют
7
Зеленский: "Агрессор совершил провокацию. Вооруженные силы Украины дали достойный отпор"
5
"Я общаюсь с избирателями, с вами не хочу" - "слуга" нахамил журналистам
4
В прошлом году в Украине запретили фильм с участием Зеленского
2
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
2
С полуоткрытой грудью под знойным солнцем: певица призвала поклонникам наслаждаться жизнью
Голосов: 48956
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua