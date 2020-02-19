Украинский студент снимет фильм по роману Стивена Кинга

Реализовать проект Валентин Лавренюк должен до конца 2020 года. Фото: images.unian.net

19-летний студент из Украины Валентин Лавренюк подписал контракт с одним из самых популярных писателей современности Стивеном Кингом.

Парень получил права на экранизацию романа "Велотренажер" за $1, пишет Yabl.

Реализовать проект он должен до конца 2020 года.

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Таким образом Валентин Лавренюк решил продолжить дело своего отца, Сергея Лавренюка, генерального продюсера компании Solar Media Entertainment.

Произведение "Велотренажер" - рассказ о художнике Ричарде Сифкице, который пытается похудеть и ездит на тренажере в подвале своего дома в Нью-Йорке. Чем больше Сифкиц худеет - тем чаще его преследуют странные иллюзии. Ранее Кинг запустил программу Dollar Baby, в рамках которой продает права на экранизацию своих рассказов школьникам и студентам-кинематографистам.

Отправив заявку, 19-летний Лавренюк получил положительный ответ и теперь намерен снять свой дебютный короткометражный фильм. Тем самым студент надеется продолжить дело отца, генпродюсера Solar Media Entertainment.

В сети опубликовали финальный трейлер продолжения хоррора "Оно" по книге писателя Стивена Кинга. Режиссер картины – Энди Мускетти. Он снимал первую часть фильма. Над сценарием работал Гари Доберман.