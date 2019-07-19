Появился заключительный трейлер второй части "Оно"

Антагонист фильма - Пеннивайз. Фото: скриншот из видео

В сети опубликовали финальный трейлер продолжения хоррора "Оно" по книге писателя Стивена Кинга.

Режиссер картины – Энди Мускетти. Он снимал первую часть фильма. Над сценарием работал Гари Доберман.

В продолжении истории взрослые дети возвращаются в родной городок Дерри через 27 лет после события. Героям снова придется столкнуться с жутким клоуном Пеннивайзом и посмотреть в глаза главному кошмару своего детства.

Премьера сиквела запланирована на 6 сентября 2019 года.

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Первая часть фильма ужасов "Оно" вышла в сентябре 2017 года. Лента собрала в прокате более 700 млн долларов и стала самым кассовым фильмом ужасов в истории. Писатель Стивен Кинг заявил, что остался доволен новой экранизацией романа.