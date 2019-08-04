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Украинский посол обратился к Суркову из-за протестов в Москве

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Украинский посол обратился к Суркову из-за протестов в Москве
Протесты охватили Москву. Фото: TUT.by

Протесты, проходящие в Москве, говорят о том, что "карточный домик" Кремля скоро посыплется.

Такое мнение высказал посол Украины в Австрии Александр Щерба в своем Twitter, обратившись к помощнику президента РФ Владиславу Суркову.

"Господин Сурков, то обстоятельство, что в столице путинской державы "глубинный народ" начинает выходить на улицы за свободу, говорит о том, что вы хоть в лепешку разбейтесь, а человеку свобода все равно нужна – и рано или поздно ваш карточный домик посыплется", – написал дипломат.

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Акции протеста в Москве начались после того, как городская избирательная комиссия отказалась регистрировать кандидатами на выборы в Мосгордуму 18 независимых кандидатов, в том числе, соратников оппозиционера Алексея Навального.

В субботу, 27 июля, в Москве собрался мирный митинг. Силовики жестко разогнали участников акции: людей толкали и били дубинками, заламывали руки, тянули по асфальту.

В Совете Европы осудили Россию за массовые задержания и жестокий разгон митинга.

МИД Украины назвало Россию страной-изгоем за насилие над участниками мирного протеста.

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