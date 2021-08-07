Украинский истребитель перехватил нарушителя воздушной границы

Украинские пограничники задержали контрабандистов. Фото: ГПСУ

На Прикарпатье задержали контрабандистов, которые летали из Украины в Румынию на Ан-2

Пролет летательного средства зафиксировали пограничники отдела "Порубное" Черновицкого отряда. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Украинские пограничники отслеживали самолет, поэтому когда контрабандисты отправились к границе, информацию сразу передали пограничным нарядам, которые и обнаружили нарушителей на госгранице.

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Информацию также передали в подразделение ПВО Вооруженных Сил Украины, которые тоже обнаружили воздушную цель. В связи с этим в воздух подняли военный самолет для принудительной посадки летательного аппарата.

Во время его приземления оперативники задержали четырех человек. Они пытались скрыться на автомобиле.

По данному факту украинские правоохранители открыли уголовные производства.

Нацгвардейцы задержали контрабандистов у Станицы Луганской. Преступники держали пищевые продукты и автозапчасти в укромном месте на берегу реки Северский Донец.