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среда, 08 января 2020 13:33

Украинский адвокат чудом спасся от авиакатастрофы в Тегеране
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Украинский адвокат Андрей Бузаров чудом не попал на самолет, взорвавшийся в воздухе
Фото: facebook.com/andrey.buzarov
Украинский адвокат Андрей Бузаров чудом не попал на самолет, взорвавшийся в воздухе
Украинский адвокат Андрей Бузаров чудом не попал на самолет, взорвавшийся в воздухе
Украинский адвокат Андрей Бузаров чудом не попал на самолет, взорвавшийся в воздухе
Украинский адвокат Андрей Бузаров чудом не попал на самолет, взорвавшийся в воздухе

Украинский международный эксперт Андрей Бузаров тоже мог находиться в самолете МАУ, разбившемся в Тегеране, и только чудом перенес свой рейс на 9-е число.

Об этом Бузаров написал в своем профиле в соцсети Facebook.

Адвокат, международный обозреватель и политический аналитик отправился в Тегеран на конференцию "Поле диалогового окна". Возвращаться в Украину и должен был на этом же самолете PS752, но просто перенес рейс на завтрашнюю дату.

"Ничего себе новость с утра. Хорошо, что я несколько дней назад взял билет на рейс Тегеран-Киев на 9 число, а не на 8, хотя изначально должен был вылетать 8", - говорится в первом сообщении.

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Позже Бузаров опубликова еще один текст, в котором пояснил, как ему удалось избежать трагической участи. Теперь адвокату придется искать другие пути добраться из Ирана в Украину.

"4 декабря, когда пришел в офис в МАУ, мне там порекомендовали купить билет на 9 декабря, а не на 8, так как он дешевле. Организаторы конференции настояли, чтобы я купил билет на 8, так как не была предусмотрена оплата за отель, но я взял все-таки на 9 и сам сегодня оплатил еще один день в гостинице, чтобы улететь бортом МАУ. Что касается завтрашнего рейса МАУ, то его только что МАУ отменил", - написал он в Facebook.

Авиакомпания МАУ подтвердила факт авиакатастрофы в Иране. "Международные авиалинии Украины" заявила также о приостановлении выполнения рейсов из Тегерана.

11 граждан Украины погибли вследствие крушения самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Тегеране. Эту информацию подтвердил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

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Дата
08
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