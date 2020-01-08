Авиакатастрофа в Иране: уточнили информацию о погибших

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ упал вблизи международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. Фото: isna.ir

11 граждан Украины погибли вследствие крушения самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Тегеране. Эту информацию подтвердил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

82 погибших были гражданами Ирана, по его данным.

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"Сейчас нам известна такая информация о странах происхождения погибших в катастрофе PS752: Иран – 82; Канада –63; Украина – 2 + 9 (экипаж) Швеция – 10; Афганистан – 4; ФРГ – 3; Великобритания – 3", – написал Пристайко в Twitter.

"Выражаем наши соболезнования. Украинские власти продолжают расследование", – добавил.

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ упал вблизи международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. Причина падения – технические неисправности.