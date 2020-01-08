МАУ дала первый официальный комментарий об авиакатастрофе

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ упал вблизи международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. Фото: isna.ir

Авиакомпания МАУ подтвердила факт авиакатастрофы в Иране. "Международные авиалинии Украины" заявила также о приостановлении выполнения рейсов из Тегерана.

Информацию об этом опубликовали на официальной странице авиакомпании на Facebook.

"Сегодня, 8 января 2020 года, самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" при выполнении рейса PS752 по маршруту Тегеран – Киев исчез с радаров через несколько минут после вылета из международного аэропорта Тегерана", – говорится в сообщении.

Воздушное судно вылетело из аэропорта Тегерана в 06:10 по местному времени. Рейс выполнялся на самолете Boeing 737-800 NG, регистрационный номер UR-PSR. Самолет 2016 года производства, был получен авиакомпанией напрямую с завода концерна. Последнее плановое техническое обслуживание самолет прошел 6 января 2020 года.

По предварительным данным, на борту самолета были 167 пассажиров и 9 членов экипажа. На данный момент сотрудники авиакомпании выясняют точное количество пассажиров на борту.

Представители авиакомпании связываются с родственниками пассажиров, оказывая посильную помощь в сложившейся ситуации.

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"Авиакомпания выражает искренние соболезнования семьям пострадавших вследствие авиакатастрофы и делает все возможное для оказания поддержки родственникам и близким пострадавших", – заявили в МАУ.

Для получения информации о лицах, находившихся на борту рейса №752, просят обращаться в авиакомпанию по телефонам 0 800 601 527 для звонков из Украины и +380 44 581 50 19 для звонков из-за границы.

Начиная с сегодняшнего дня, авиакомпания МАУ приняла решение о приостановлении выполнения собственных рейсов в Тегеран на неопределенный срок.

Авиакомпания выясняет причины аварии. Будет проведено тщательное расследование происшествия с привлечением авиационных властей Украины, Ирана, представителей компании-производителя Boeing, авиакомпании, а также Национального бюро расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Украине.

Пассажирский самолет Международных авиалиний Украины разбился в районе международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране, столице Ирана.

В кратком сообщении информагентства FARS говорится, что авария произошла "вскоре после взлета из-за технических проблем".