Падение украинского самолета сняли на видео

В сети Twitter появились кадры падения украинского рейса Тегеран-Киев, который упал на территории Ирана.

Видео опубликовал корреспондент BBC Iran Али Хашем.

На видео можно увидеть, как в черном небе стремительно теряет высоту огненный шар. При приближении к земле видны две вспышки взрывов, причем вторая - значительно более мощная.

В крушении разбился Украинский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737 со 180 пассажирами на борту. По сообщениям иранских СМИ, последняя информация о местонахождении самолета была получена в районе города Парандий недалеко от Тегерана.

После ракетных обстрелов военных баз США со стороны Ирана на территории Ирака, произошедших в ночь на 8 января, США запретили полеты своих гражданских самолетов над Ираком и Ираном, а также над водами Персидского и Оманского заливов.

#Breaking First footage of the Ukrainian airplane while on fire falling near #Tehran pic.twitter.com/kGxnBb7f1q