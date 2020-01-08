Самолет МАУ со 180 людьми на борту разбился в Иране

Пассажирский самолет международных авиалиний Украины разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране, столице Ирана.

В кратком сообщении информагентства FARS говорится, что авария произошла "вскоре после взлета из-за технических проблем".

Как заявил местным СМИ представитель Организации гражданской авиации Ирана Реза Джафарзаде, спасательные команды были направлены на место крушения. По его словам, на борту находилось 170 пассажиров.

Глава иранской службы экстренной медицинской помощи Ирана Пирхосейн Куливанд также заявил: "Самолет горит, но мы послали спасателей(...) и мы, возможно, сможем спасти некоторых пассажиров".

Служба слежения за полетами FlightRadar 24 сообщила в твиттере, что рейс PS752 вылетел из Тегерана в Киев в 2:42. Последние данные от самолета поступили в 2:44. По данным сервиса, самолет находился в эксплуатации около трех с половиной лет.