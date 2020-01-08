Самолет МАУ со 177 людьми на борту разбился в Иране

Пассажирский самолет международных авиалиний Украины разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране, столице Ирана.

В кратком сообщении информагентства FARS говорится, что авария произошла "вскоре после взлета из-за технических проблем".

Как заявил местным СМИ представитель Организации гражданской авиации Ирана Реза Джафарзаде, спасательные команды были направлены на место крушения. По его словам, на борту находилось 168 пассажиров и 9 членов экипажа.

Глава иранской службы экстренной медицинской помощи Ирана Пирхосейн Куливанд также заявил: "Самолет горит, но мы послали спасателей(...) и мы, возможно, сможем спасти некоторых пассажиров".

Служба слежения за полетами FlightRadar 24 сообщила в твиттере, что рейс PS752 вылетел из Тегерана в Киев в 2:42. Последние данные от самолета поступили в 2:44. По данным сервиса, самолет находился в эксплуатации около трех с половиной лет.