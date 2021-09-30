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четверг, 30 сентября 2021 00:31

Украинских заробитчан депортируют из России

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Украинских заробитчан депортируют из России
Украинцев выгонят из России. Фото: 5 канал

У 152 тысяч украинцев заканчивается срок пребывания в России.

Заробитчане переживают, что их могут депортировать, сообщают местные СМИ.

В марте 2020 года Путин издал указ, которым запретил въезд в страну иностранным гражданам. Для заробитчан это означало, что они больше не заедут в Россию, если покинут ее территорию.

Летом РФ ослабила закрытие границ и разрешила гражданам Таджикистана приезжать в страну, а в сентябре открыла границы для Азербайджана, Молдовы, Узбекистана и Туркмении.

Украинцам по-прежнему без уважительной причины нельзя попасть в Россию. Заробитчан могут депортировать из страны уже 1 октября, но этого можно избежать.

Предыдущие разы Путин выпускал указ, который разрешал заробитчанам остаться в стране, но при условии, что они продлят регистрацию из-за карантинных ограничений.

Именно на этот документ и рассчитывают украинцы в России, по слухам его должны опубликовать 30 сентября (если он конечно будет). Именно на последний день сентября многим заробитчанам сказали явиться в местные отделы по вопросам миграции, чтобы узнать вердикт.

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В Польше наполовину сократилось количество украинских заробитчан. Сейчас насчитывается около миллиона украинских работников. До пандемии численность работников составляла около двух миллионов, включая нелегальных.

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