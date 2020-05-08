Украинские звезды проведут второй благотворительное мероприятие #даруйповітря

Звезды украинской эстрады и шоу-бизнеса проведут второй благотворительное мероприятие #даруйповітря. Фото: dp2020.com.ua

Звезды украинской эстрады и шоу-бизнеса проведут второй благотворительное мероприятие # даруйповитря.

Концерт организуют с целью собрать средства на 24 аппараты ИВЛ для украинских больниц. Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.

В концерте примут участие KOZAK SYSTEM, Go-A, Кристина Соловей, Артем Пивоваров, Александр Педан и солистка группы KAZKA Александра Зарецкая и другие звезды.

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Онлайн-концерт # даруйповитря будет транслироваться в YouTube и эфирах Нашего Радио и Artist.gives, 9 мая.

Ведущими концерта будут Костя Клепка и Евгений Янович.

Отмечается, что первый концерт помог собрать 100 тыс. грн.

Во второе воскресенье мая в Украине традиционно отмечают День матери.

Для всех матерей на сцене филармонии выступят такие звезды как Оксана Муха, София Соловей, Юрий Гадзецький, Наталья Кухар. В их исполнении прозвучат любимые тематические песни и оперные арии в сопровождении фортепиано и гитары.