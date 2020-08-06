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четверг, 06 августа 2020 02:42

Украинские врачи провели рекордное количество операций по пересадке органов за последние 15 лет

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Украинские врачи провели рекордное количество операций по пересадке органов за последние 15 лет
За последние полгода проведено 14 пересадок. Фото: Reuters

В течение последних 15 лет украинским врачам удалось провести рекордное количество операций по пересадке органов.

Так, только за последние полгода проведено 14 пересадок: четыре сердца, девять почек и одна печень. Об этом сообщает ТСН.

В то же время, врачам удалось провести первую в истории Украины - несемейную трансплантацию костного мозга.

Стоит отметить, что чиновники увеличили список медучреждений, которые вошли в пилотный проект вдвое. И теперь в Украине уже 24 центра трансплантологии.

"Неродственные трансплантации костного мозга в Украине раньше вообще не проводили, а именно они нужны в 75% случаев. За рубежом такая пересадка стоит около 4 миллионов гривен. В Украине это можно было бы сделать в три раза дешевле. Технически для этого были все возможности, кроме доступа в мировой реестр доноров. Руки врачам решили только в декабре прошлого года, когда разрешили использовать негосударственные реестры доноров, чтобы иметь доступ к мировой базы ", - говорится в сообщении.

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Два года назад Роман Куц вместе со своей женой создал первый и пока единственный банк доноров в Украине.

"Благодаря этому среди 37 млн потенциальных доноров нашли того, кто спас жизнь маленького Назара. Он первый и пока единственный ребенок, которому в Украине сделали пересадку костного мозга от донора-неродственников в апреле в этом году. Стволовые клетки для малыша доставляли из Германии в кабине пилотов . Состояние мальчика было критическим, несколько месяцев до пересадки он не мог набрать и грамма веса, а ходил только в ходунках. За два месяца после набрал 3 кг и бегает без остановки ", - говорится в сообщении.

Сейчас около трех сотен детей в Украине нуждаются в такой трансплантации. Трем из них планируют провести пересадку в течение двух месяцев. И сделают это уже в новом отделении трансплантации костного мозга "Охматдет".

"Мы ставим перед собой такую ​​амбициозную цель, чтобы в 2023 году мы уже не отправляли наших граждан за границу на лечение", - заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Всего около пяти тысяч украинский нуждаются в пересадке сердца, печени, почек, легких и костного мозга ежегодно.

Зрение можно испортить не только частым использованием гаджетов. Хорошо им вредят и руки. Если ними часто тереть глаза. Офтальмологи из Германии назвали 3 вредные для зрения привычки, которые у большинства людей.

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