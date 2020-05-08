Украинские спецназовцы провели зрелищные учение

В гавани Одессы одно из подразделений специального назначения ВМС ВС Украины провел тактико-специальные учения.

Об этом сообщает АрмияInform.

По легенде, судно захватили вооруженные формирования противника, незаконно взяли под свой контроль. Перед подразделениями спецназначения стояла задача максимально быстро осуществить штурмовые и абордажные действия, провести высадку на захваченный объект и найти и ликвидировать боевиков.

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Учебное судно Лесозаводск выступало как захваченный корабль. Особенности судна позволили качественно проводить штурмовые и абардажни действия, а также выполнять элементы альпинистской подготовки.

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