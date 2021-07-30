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пятница, 30 июля 2021 14:17

Украинские спасатели вылетели в Турцию для борьбы с масштабными пожарами

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Украинские спасатели вылетели в Турцию для борьбы с масштабными пожарами
Пожарные самолеты Ан-32П направила Украине в Турцию для ликвидации массивных пожаров. Фото: mvs.gov.ua

Два пожарных самолета ДСНС Украины 30 июля вылетели в Турцию для тушения очагов лесных пожаров, возникших 28 июля вблизи города Манавгат в провинции Анталия и распространившихся на территорию провинций Османие, Кайсери, Коджаэли, Адана, Стамбул и Измир.

Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе ДСНС Украины.

Украина помогает Турции в соответствии с подписанным в феврале 2020-го Меморандумом о взаимопонимании между ДСНС Украины и Президенции по управлению в чрезвычайных ситуациях Министерства внутренних дел Турецкой Республики (AFAD) о сотрудничестве в области предупреждения катастроф и чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.

Для помощи турецким пожарным Украина направляет два экипажа пожарных самолетов Ан-32П с группой обеспечения. Это опытные специалисты, которые уже имеют опыт работы в горных районах и привлекались ранее к ликвидации масштабных пожаров в Черногории, в Израиле и Грузии.

Общая площадь пожаров составляет более 1,5 тыс. га. В результате пожаров четыре человека погибли и 183 человека пострадали, из них 58 человек госпитализированы, повреждены более 100 частных домов и сооружений. Спасательные службы взяли под контроль 36 очагов лесных пожаров, продолжают тушение 20 очагов.

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Всего к тушению пожаров, что осложняется сильным ветром и жаркой погодой, состоянием на 30 июля привлечено более 4 тыс. человек, 457 единиц техники и 35 воздушных судов.

В Турции продолжают бушевать лесные пожары, из-за которых уже погибли три человека, а больше сотни пострадали.

Огонь дошел до туристической Анталии и Мармариса.

Только с ожогами в больницы попало 58 человек. Всего известно о 122 пострадавших.

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Дата
30
июля

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