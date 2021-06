В Турции вспыхнули лесные пожары

В Турции вблизи курортного города Мармарис вспыхнули лесные пожары.

Рядом находятся туристические поселения и гостиницы. Об этом сообщает Анадолу.

Причина возгорания пока неизвестна. На месте работают пожарные, также задействовали шесть вертолетов.

Из-за ветра, огонь быстро распространяется. Это затрудняет тушение пожара.

"Команды работают в соответствии с тем, как ветер меняет направление", - сказал губернатор провинции.

О погибших или пострадавших не сообщается.

Turkey: In one of the forests of #Marmaris city, a strong fire broke out. pic.twitter.com/hA82el0K4d