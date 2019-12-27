Украинские спасатели перешли на усиленный режим работы

Во время праздников круглосуточно будут дежурить около 7 тыс. спасателей. Фото: prm.ua

Украинские спасатели в период новогодних праздников с 28 декабря по 2 января и с 4 до 8 января 2020 будут работать в усиленном режиме.

"В период новогодних и рождественских праздников спасатели в усиленном режиме обеспечивать защиту населения и территории страны от чрезвычайных ситуаций и пожаров", - информирует пресс служба МВД.

Чтобы проверить готовность личного составит 27 декабря состоялся сбор и обучения штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

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Во время праздников круглосуточно будут дежурить около 7 тыс. человек личного состава и 2 тыс. единиц пожарно-спасательной и специальной техники. В случае осложнения ситуации работать будут 13 тыс. человек и 3,7 тыс. единиц техники.

26 декабря спасатели Украины получили 52 единицы спецтехники от правительства Китая. Среди машин есть пожарные машины, грейдеры, бульдозеры и автокраны.